Спорт

Ізраїль попереджає Францію про загрозу терактів під час Олімпіади, – Le Figaro
26 Липня 2024 08:06
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Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац надіслав лист своєму французькому колезі Стефану Сежурне про можливі теракти проти членів ізраїльської делегації та туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

“Наразі ми маємо оцінки потенційних загроз із боку іранських терористичних груп та інших терористичних організацій, які мають на меті здійснити терористичні напади на членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор”, – написав Кац у листі.

У матеріалі Le Figaro йдеться, що Франція запровадила розширену систему охорони, щоб гарантувати безпеку літніх Олімпійських ігор, які триватимуть від 26 липня до 11 серпня.

Усі ізраїльські спортсмени отримають цілодобову особисту охорону, яку забезпечить елітна французька поліція, як усередині Олімпійського селища, так і коли вони залишатимуть комплекс, розташований на півночі Парижа, пишуть журналісти.


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