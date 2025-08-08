Ізраїль погодив план захоплення Гази

Ізраїльський політико-безпековий кабінет погодив план встановлення контролю над містом Газа. Рішення ухвалили за кілька годин після того, як прем’єр Біньямін Нетаньягу заявив про намір взяти під військовий контроль увесь сектор.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

В офісі прем’єра зазначили, що армія Ізраїлю готуватиметься до операції, одночасно надаючи гуманітарну допомогу цивільним за межами бойових зон. План передбачає евакуацію мирних жителів з міста та початок наземного наступу.

У коментарі Fox News Нетаньягу підтвердив намір захопити прибережну територію, але наголосив, що Ізраїль не планує утримувати чи адмініструвати її, а передасть контроль арабським силам. Конкретних деталей щодо майбутнього управління він не назвав.

Начальник Генштабу Еял Замір, за даними ЗМІ, виступив проти такого кроку. В офісі прем’єра пояснили, що більшість членів кабінету вважає альтернативні пропозиції недостатніми для поразки ХАМАС та звільнення заручників. Остаточне рішення має ухвалити повний склад уряду, який, ймовірно, збереться не раніше неділі.

Серед розглянутих сценаріїв — поступове захоплення всієї території сектора, що лишається поза контролем Ізраїлю. Перед початком наступу місцевим жителям можуть оголосити про евакуацію за кілька тижнів. Повний контроль над Газою означатиме фактичний перегляд рішення 2005 року про виведення військ та поселенців, після якого ХАМАС здобув владу на виборах 2006 року.