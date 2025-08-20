        Політика

        Ізраїль планує призвати 60 тисяч резервістів для наступу на Газу, — Bloomberg 

        Федір Олексієв
        20 Серпня 2025 11:18
        Ізраїльські солдати стоять на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази / Фото: REUTERS
        Ізраїльські солдати стоять на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази / Фото: REUTERS

        Ізраїль планує призвати близько 60 тисяч резервістів для посиленого наступу на сектор Газа. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело серед чиновників.

        За даними видання, оголошення про мобілізацію може з’явитися вже сьогодні. Це майже вдвічі збільшить чисельність військ у Газі та її околицях.

        Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу нещодавно санкціонував наземне захоплення міста Газа, щоб знищити залишки опорних пунктів ХАМАС.

        Рішення викликало критику серед європейських союзників Ізраїлю та частини ізраїльського населення, які закликають до припинення вогню. Водночас президент США Дональд Трамп висловив підтримку планам Ізраїлю.

        У понеділок, 18 серпня, ХАМАС заявив про згоду на новий план припинення вогню, запропонований Єгиптом і Катаром. Ізраїль поки не відреагував на пропозицію. Якщо її приймуть, наступ у Газі може бути призупинено або скасовано.


