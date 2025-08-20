Ізраїль планує призвати 60 тисяч резервістів для наступу на Газу, — Bloomberg 

Ізраїль планує призвати близько 60 тисяч резервістів для посиленого наступу на сектор Газа. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело серед чиновників.

За даними видання, оголошення про мобілізацію може з’явитися вже сьогодні. Це майже вдвічі збільшить чисельність військ у Газі та її околицях.

Реклама

Реклама

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу нещодавно санкціонував наземне захоплення міста Газа, щоб знищити залишки опорних пунктів ХАМАС.

Рішення викликало критику серед європейських союзників Ізраїлю та частини ізраїльського населення, які закликають до припинення вогню. Водночас президент США Дональд Трамп висловив підтримку планам Ізраїлю.

У понеділок, 18 серпня, ХАМАС заявив про згоду на новий план припинення вогню, запропонований Єгиптом і Катаром. Ізраїль поки не відреагував на пропозицію. Якщо її приймуть, наступ у Газі може бути призупинено або скасовано.