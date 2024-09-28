Політика

Ізраїль оголосив про ліквідацію лідера “Хезболли”
28 Вересня 2024 11:20
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ізраїль, Хезболла
Дим після ізраїльських ударів по південних передмістях Бейрута на тлі триваючих бойових дій між Хезболлою та ізраїльськими військами, 28 вересня 2024 року / Фото Reuters

ЦАХАЛ офіційно оголосив про ліквідацію лідера «Хезболли» Хасана Насралли внаслідок авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту.

За даними ЦАХАЛ, разом із Насралою було вбито Алі Каркі – командувача Південного фронту «Хезболли», і низку інших командирів угруповання.

Удар було завдано по житлових будинках у районі Дахія в той час, коли там перебувало вище командування «Хезболли».

Лідер «Хезболли» Хасан Насралла / Фото Khamenei.ir

Хасан Насралла керував «Хезболлою» 32 роки з 1992 року, коли був убитий його попередник.

Сама «Хезболла» не підтверджувала смерті свого лідера.

Чутки про загибель Насралли почали поширюватися вчора, але їх заперечували повідомлення іранських ЗМІ, а також джерела західних інформаційних агентств.

Водночас поки що самого главу «Хезболли» після ізраїльського авіаудару ніхто не бачив.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що наказ завдати удару по Бейруту віддав прямо зі США прем’єр Ізраїлю Нетаньяху. Після цього він покинув ООН і повернувся на батьківщину.

За даними газети Bild, метою операції було вбивство Насралли.


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