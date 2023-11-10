Ізраїль і бойовики ХАМАС домовилися про обмін полоненими — ЗМІ

Ізраїль домовився з бойовиками ХАМАС про обмін полонених — 100 палестинських жінок і дітей можуть обміняти на 100 жінок і дітей серед заручників, яких захопили бойовики ХАМАС, повідомили видання Al Arabiya та Al Hadath у пʼятницю, 10 листопада.

Видання з посиланням на свої неназвані джерела зазначають, що між представниками Ізраїлю та бойовиками ХАМАС кілька днів тривали «напружені» переговори щодо полонених. В результаті 10 листопада сторони досягли згоди про «гуманітарний обмін».

Al Hadath додало, що обмін пройде за посередництва Катару.