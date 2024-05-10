Ізраїль атакував місто Рафах у секторі Газа

ЦАХАЛ вдарила по місту Рафах у Секторі Гази.

Про це пише Reuters.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив пізно ввечері в четвер, що останній раунд непрямих переговорів у Каїрі про припинення бойових дій в Секторі Гази завершився, і Ізраїль продовжить свою операцію в Рафаху та інших частинах Сектора Гази, як і планувалося.

Ізраїль представив посередникам свої застереження щодо пропозиції ХАМАС про звільнення заручників, сказав чиновник.

“Якщо потрібно, Якщо доведеться, будемо видряпувати перемогу нігтями, – сказав Нетаньяху у відеозверненні. “Але у нас є набагато більше, ніж наші нігті”.

У Секторі Гази палестинські бойовики з угруповань ХАМАС та “Ісламський джихад” заявили, що їхні бойовики обстріляли протитанковими ракетами і мінометами ізраїльські танки, зосереджені на східних околицях міста.

Мешканці та медики Рафаха, найбільшого міського району Сектора Гази, який ще не захоплений ізраїльськими сухопутними військами, повідомили, що в результаті ізраїльської атаки біля мечеті загинуло щонайменше троє людей і ще кілька отримали поранення в східному кварталі Бразилія.

На відеозаписах з місця події видно, що мінарет лежить під уламками і два тіла, загорнуті в ковдри.

Внаслідок ізраїльського авіаудару по двох будинках у районі Сабра міста Рафах загинуло щонайменше 12 осіб, серед яких були жінки і діти.

Серед загиблих був старший командир бойовиків “Бригади Аль-Моджахедів” і його сім’я, а також сім’я іншого лідера групи, повідомили медики, родичі та група.

Ізраїль каже, що бойовики ХАМАС ховаються в Рафаху.