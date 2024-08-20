Із Сумської області потрібно евакуювати 45 тисяч людей, – Клименко

Із Сумської області потрібно евакуювати 45 тисяч людей. Для цього Міністерство внутрішніх справ відібрало добровольців із працівників Нацполіції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у рамках Конгресу місцевих та регіональних рад у Кропивницькому, пише Укрінформ.

“Наразі нам необхідно по Сумщині евакуювати, це те, що на Раді оборони було прийнято – це десь 45 тисяч (осіб). У подальшому, тобто, це не термінова евакуація. Наразі близько 21 тисячі осіб ми евакуювали, з них 5 тисяч – дітей, саме з Сум. І у Сумах для того, щоб ця евакуація була планомірною, системною, ми відібрали кращих добровольців із числа працівників Нацполіції і ДСНС”, – сказав глава МВС.

Клименко додає, що тих, хто не хоче виїжджати з прифронтових територій, будуть вмовляти.