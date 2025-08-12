Із російської окупації врятували маму і четверо її дітей

У межах ініціативи Bring Kids Back UA з-під російської окупації вдалося евакуювати маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 та 1,5 року.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, окупанти постійно тиснули на родину, вимагаючи, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі. Проте матері вдалося організувати для старших дітей дистанційне навчання в українській школі.

«Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата, і тепер родина у безпеці», — зазначив Єрмак.