        Суспільство

        Із російської окупації врятували маму і четверо її дітей

        Федір Олексієв
        12 Серпня 2025 19:07
        У межах ініціативи Bring Kids Back UA з-під російської окупації вдалося евакуювати маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 та 1,5 року.

        Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

        За його словами, окупанти постійно тиснули на родину, вимагаючи, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі. Проте матері вдалося організувати для старших дітей дистанційне навчання в українській школі.

        «Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата, і тепер родина у безпеці», — зазначив Єрмак.


