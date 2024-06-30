Кримінал

Із РФ надходять повідомлення про масовану атаку безпілотників цієї ночі
30 Червня 2024 11:54
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Наслідки ранкової атаки дронів на Грайворон Бєлгородської області / Фото з соцмереж

За ніч 30 червня системи російської ППО нібито збили 36 безпілотників у шести російських регіонах, повідомляє Міноборони РФ. Бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков пише і про ранкову атаку на область.

За твердженням Міноборони, 15 дронів збили в Курській області, дев’ять – у Липецькій, по чотири – у Воронезькій і Брянській, по два – в Орловській і Бєлгородській. В останньому регіоні близько 7:30 ранку збили ще один безпілотник, додали пізніше у відомстві.

Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що через уламки в селі Гниле нібито пошкоджено дахи, паркани та вікна в трьох будинках, посічено фасад школи. За його словами, через атаку на регіон ніхто не постраждав.

У Липецькій області дрони атакували промислову зону Липецька, написав губернатор Ігор Артамонов. Він додав, що загиблих немає, але нічого не сказав про постраждалих. Фрагмент безпілотника впав на дах житлового будинку, там поранених немає.

За даними “Бази”, метою атаки безпілотників був Новолипецький металургійний комбінат.

Атака на завод нібито почалася о другій годині ночі і тривала понад годину. Загалом за цей час на території комбінату впали і вибухнули 7 БПЛА.

За попередніми даними, один із безпілотників пошкодив установку розділення кисню. Ще чотири дрони намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Один із безпілотників також пошкодив гараж. Гараж зайнявся, але загоряння швидко загасили. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також фрагмент збитого безпілотника пошкодив дах будинку і сараю на вулиці Ілліча, 17. Ніхто не постраждав.

У Бєлгородській області пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок у місті Грайворон, повідомив губернатор Гладков. За його словами, у двох квартирах вибито вікна, осколками посічено машину. Пізніше там же вибухнув інший автомобіль – постраждала жінка, її госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та осколковим пораненням ноги. Пошкоджень зазнали ще дві машини.

Влада Воронезької, Брянської та Орловської областей стверджує, що постраждалих і руйнувань у регіонах нібито немає.


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