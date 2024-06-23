Із Криму надходять повідомлення про ракетну атаку на Севастополь

Призначений росіянами “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв заявив про “відбиття ракетної атаки”.

За його словами, 5 повітряних цілей “знищено в небі над акваторією. Але осколки збитих цілей упали в прибережній зоні.

За попередньою інформацією в районі Учкуївки 12 осіб, включно з 2 дітьми, дістали осколкові поранення. У Любимівці за попередньою інформацією осколкові поранення дістали 2 людини. На Північній стороні внаслідок падіння осколків ракети невелике загоряння житлового будинку. У районі пансіонату “Лазур” горить ліс на території 150 м2″.

Як повідомляє телеграм-канал “Кримський вітер”, вибухи прогриміли в Севастополі та Балаклаві, а потім у районі Миколаївки.

Незабаром стало відомо про задимлення в північній частині Севастополя і про дим над Севастопольською бухтою.

Про вибухи в Криму також повідомив Військовий рух українців і кримських татар “Атеш”.