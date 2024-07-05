Суспільство

Із 17 липня у чоловіків 18-60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток
5 Липня 2024 16:04
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кордон, мобілізація
Перевірка документів на українському кордоні / Фото: ДПСУ

Із 17 липня прикордонники перевірятимуть військово-облікові документи в усіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Українська правда.

“16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року”, – сказав Демченко.

Так, з 17 липня прикордонники перевірятимуть в усіх громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прямують за кордон, військово-облікові документи.

У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України.

Демченко зазначив. що також підставою відмови у виїзді з України буде наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.

Водночас категорії осіб, яким згідно з Правилами перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.

Речник ДПСУ окремо наголосив, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку.


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