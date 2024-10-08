Економіка

Італія закупить у США літаки із системами РЕБ на $680 млн
8 Жовтня 2024 08:44
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італія, літаки, сша
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Італія придбає у США літаки EA-37B, оснащених системами РЕБ.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

Італія зробила запит на закупівлю літаків із системами РЕБ EA-37B, а також супутнього обладнання. Додатково програма включає підтримку, навчання, запасні частини, технічне обслуговування та документацію.

Кількість кожного компонента не розголошується. Орієнтовна загальна вартість складає 680 мільйонів доларів. “Пропонований продаж підвищить здатність Італії протистояти поточним і майбутнім загрозам завдяки підвищенню оперативної сумісності з ВПС США та порушенню зв’язку командування й управління противника, коли Італія бере участь в операціях за кордоном”, – йдеться в повідомленні.


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