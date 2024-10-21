Італія та Франція потерпають від паводків

Сицилія, північ Італії та південно-східна Франція опинилися під ударом стихії. Унаслідок проливних дощів сталися зсуви ґрунту, деякі водойми повиходили з берегів та затопили вулиці прилеглих населених пунктів.

Негода вже забрала життя перших жертв в обох країнах.

Паводки, які залили Францію, стали найбільшими за останні 40 років. Найбільше постраждали південні регіони Ардеш і Лозер. А тепер від наслідків стихії смертельних травм зазнала жінка, повідомляє BFMTV.

Поки Франція оговтується від негоди, в Італії стихійне лихо досі активне. Зараз найбільше постраждав італійський регіон Емілія-Романья – у місті Болонья випало понад 160 міліметрів опадів, передає Euronews.

“Одна людина загинула після того, як хвиля паводку в сусідньому місті П’яноро знесла автомобіль, а в Кастель-Маджоре армію було направлено для підтримки пожежної служби та цивільного захисту під час порятунку жителів”, – йдеться у матеріалі.