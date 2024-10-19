Італія попереджає міністрів оборони G7 про “несумісне” бачення світу

У суботу розпочалася зустріч міністрів оборони країн Групи семи (G7), на якій Італія, країна-господарь, попередила, що глобальні рамки безпеки стають дедалі хиткішими через конкуруюче бачення світу, передає Reuters.

Зустріч G7 – це перша нарада міністрів, присвячена питанням оборони, і відбувається за кілька днів після того, як ізраїльські війська вбили лідера ХАМАС Ях’ю Сінвара, чия смерть, на думку деяких західних лідерів, підвищила шанси на припинення конфлікту в Газі.

Італія головуватиме в G7 на ротаційній основі у 2024 році, в той час як Захід бореться з наступом Росії в Україні та військовою діяльністю Китаю навколо Тайваню, а також зі зростанням напруженості на кордоні Північної та Південної Кореї.

«Жорстока російська агресія в Україні та справді критична ситуація на Близькому Сході в поєднанні з глибокою нестабільністю в Африці на південь від Сахари та зростаючою напруженістю в Індо-Тихоокеанському регіоні свідчать про погіршення системи безпеки», – сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у своїй вступній промові.

Італійські офіційні особи повідомили, що міністр оборони України Рустем Умеров приєднався до колег у Неаполі, де очікується обговорення подій у його країні.

Попередивши, що найближчі прогнози щодо глобальної безпеки «не можуть бути позитивними», Крозетто – видатний член партії «Брати Італії» прем’єр-міністра Джорджії Мелоні – сказав, що напруженість підживлюється протистоянням між «двома різними, можливо, несумісними баченнями світу».

За словами Кросетто, з одного боку перебувають країни та організації, які вірять у світовий порядок, заснований на міжнародному праві, а «з іншого боку – ті, хто систематично нехтує демократією для досягнення своїх цілей, зокрема шляхом навмисного застосування військової сили».