Політика

Італія попереджає міністрів оборони G7 про “несумісне” бачення світу
19 Жовтня 2024 17:21
читать на русском →
G7
Генсек НАТО Марк Рютте і міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час зустрічі міністрів оборони країн «Великої сімки» в Неаполі, Італія, 19 жовтня 2024 року / Фото Reuters

У суботу розпочалася зустріч міністрів оборони країн Групи семи (G7), на якій Італія, країна-господарь, попередила, що глобальні рамки безпеки стають дедалі хиткішими через конкуруюче бачення світу, передає Reuters.

Зустріч G7 – це перша нарада міністрів, присвячена питанням оборони, і відбувається за кілька днів після того, як ізраїльські війська вбили лідера ХАМАС Ях’ю Сінвара, чия смерть, на думку деяких західних лідерів, підвищила шанси на припинення конфлікту в Газі.

Італія головуватиме в G7 на ротаційній основі у 2024 році, в той час як Захід бореться з наступом Росії в Україні та військовою діяльністю Китаю навколо Тайваню, а також зі зростанням напруженості на кордоні Північної та Південної Кореї.

«Жорстока російська агресія в Україні та справді критична ситуація на Близькому Сході в поєднанні з глибокою нестабільністю в Африці на південь від Сахари та зростаючою напруженістю в Індо-Тихоокеанському регіоні свідчать про погіршення системи безпеки», – сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у своїй вступній промові.

Італійські офіційні особи повідомили, що міністр оборони України Рустем Умеров приєднався до колег у Неаполі, де очікується обговорення подій у його країні.

Попередивши, що найближчі прогнози щодо глобальної безпеки «не можуть бути позитивними», Крозетто – видатний член партії «Брати Італії» прем’єр-міністра Джорджії Мелоні – сказав, що напруженість підживлюється протистоянням між «двома різними, можливо, несумісними баченнями світу».

За словами Кросетто, з одного боку перебувають країни та організації, які вірять у світовий порядок, заснований на міжнародному праві, а «з іншого боку – ті, хто систематично нехтує демократією для досягнення своїх цілей, зокрема шляхом навмисного застосування військової сили».


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Жовтня 2024 16:49

Надважка ситуація складається на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках – Генштаб
19 Жовтня 2024 16:07

Розвідка Британії прогнозує просування окупантів на Харківщині
19 Жовтня 2024 15:17

В Україні збільшать термін військового вишколу
19 Жовтня 2024 14:32

Китайський виробник “мавіків” подав до суду на Пентагон
19 Жовтня 2024 13:13

Сили оборони збили понад 40 БПЛА та чотири ракети
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
усі думки