        Посли G7 провели термінову зустріч із Міністром енергетики України через нові російські атаки на енергосистему

        Сергій Бордовський
        10 Жовтня 2025 16:27
        Посли G7 зібралися на термінову зустріч через удари РФ по енергетичній інфраструктурі України / Фото: G7 Ambassadors Support Group
        Посли G7 зібралися на термінову зустріч через удари РФ по енергетичній інфраструктурі України / Фото: G7 Ambassadors Support Group

        Посли країн «Великої сімки» провели термінову зустріч із Міністром енергетики України Германом Галущенком та представниками ключових енергетичних компаній — Нафтогазу України, Укренерго та Енергоатому.

        За повідомленням на офіційному акаунті G7 Ambassadors Support Group for Ukraine у мережі X, під час зустрічі сторони обговорили наслідки нових російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, а також узгодили подальші кроки підтримки для протидії подальшим ударам.

        Посли G7 наголосили на готовності партнерів допомагати Україні у відновленні пошкоджених об’єктів, зміцненні енергетичної стійкості та забезпеченні найнагальніших потреб напередодні зимового сезону.

