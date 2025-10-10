Посли G7 провели термінову зустріч із Міністром енергетики України через нові російські атаки на енергосистему

Посли країн «Великої сімки» провели термінову зустріч із Міністром енергетики України Германом Галущенком та представниками ключових енергетичних компаній — Нафтогазу України, Укренерго та Енергоатому.

За повідомленням на офіційному акаунті G7 Ambassadors Support Group for Ukraine у мережі X, під час зустрічі сторони обговорили наслідки нових російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, а також узгодили подальші кроки підтримки для протидії подальшим ударам.

Посли G7 наголосили на готовності партнерів допомагати Україні у відновленні пошкоджених об’єктів, зміцненні енергетичної стійкості та забезпеченні найнагальніших потреб напередодні зимового сезону.

