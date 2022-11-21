Політика

Італія планує продовжити постачання зброї Україні в 2023 році

21 Листопада 2022 12:33
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італія, зброя

Уряд Італії звернеться до парламенту з проханням схвалити новий закон про військові та цивільні поставки в Україну протягом 2023 року, заявив міністр оборони Ґвідо Крозетто в інтерв’ю, опублікованому 21 листопада газетою Il Foglio.

Як повідомляє агентство Reuters, італійський уряд може надсилати допомогу Україні, не просячи щоразу дозволу парламенту, на підставі документу, термін дії якого закінчується наприкінці року.

«Міністерство оборони незабаром запропонує продовжити цей же захід, продовживши його дію на весь 2023 рік», – сказав Крозетто.

Італія продовжить постачати зброю, як це робила в минулому, «в той час і в той спосіб, який ми погодимо з нашими атлантичними союзниками і з Києвом», додав міністр.


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