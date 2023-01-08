Політика

Італія обговорює з Францією відправлення систем ППО Україні

8 Січня 2023 18:20
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франція, італія

Уряд Італії ще доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні, після чого про нього буде поінформовано парламент.

Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, пише “Європейська правда” з посиланням на Ansa.

“Ми також обговорюємо з французами вдосконалення з технічного погляду відправки систем ППО, заснованих на спільних технологіях Риму і Парижа”, – сказав Таяні.

Коментуючи дзвінок радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Таяні сказав, що “переговори з Вашингтоном ідуть постійно і нормально, ми є важливим співрозмовником, але про зброю не йшлося”.

“Ми повинні продовжувати працювати на благо миру, але є ознаки, які не дають змоги бути оптимістами: наразі немає реальних проявів відкритості з російського боку”, – сказав Таяні.


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