Італія обговорює з Францією відправлення систем ППО Україні

Уряд Італії ще доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні, після чого про нього буде поінформовано парламент.

Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, пише “Європейська правда” з посиланням на Ansa.

“Ми також обговорюємо з французами вдосконалення з технічного погляду відправки систем ППО, заснованих на спільних технологіях Риму і Парижа”, – сказав Таяні.

Коментуючи дзвінок радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Таяні сказав, що “переговори з Вашингтоном ідуть постійно і нормально, ми є важливим співрозмовником, але про зброю не йшлося”.

“Ми повинні продовжувати працювати на благо миру, але є ознаки, які не дають змоги бути оптимістами: наразі немає реальних проявів відкритості з російського боку”, – сказав Таяні.