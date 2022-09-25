Політика

ISW звернув увагу на скандали з “частковою мобілізацією” в РФ

25 Вересня 2022 08:59
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Американський Інститут вивчення війни (ISW) намагається розібратися у скандалах, пов’язаних із мобілізацією людей старшого віку та інших росіян, яких міністерство оборони обіцяло не відправляти до України. Про них багато напередодні писали навіть кремлівські пропагандисти. Експерти бачать корінь проблеми у тому, що губернатори, які відповідають за мобілізацію, прагнуть забезпечити чисельність, а не бойові якості особового складу.

ISW переказує суботнє повідомлення телеграм-каналу Mash про те, що міноборони нібито “відчитало військкомати за недбалість, залучення всіх без розбору та всупереч офіційним роз’ясненням відомства”. “Під страхом звільнення” військкоматам наказали “розглядати кожного призовника окремо”, щоб у лави не потрапили люди у віці, з інвалідністю та “з іншими статусами”, стверджував телеграм-канал.

Раніше глави кількох регіонів визнали, що до мобілізації було помилково залучено тих, хто не повинен вирушати на фронт – зокрема, багатодітні батьки.

ISW називає відповідальність за часткову мобілізацію “розділеною та складною”, і цим пояснює плутанину та порушення зобов’язань, які публічно (у телеінтерв’ю) 21 вересня давав міністр оборони Сергій Шойгу.

Міноборони, згідно з путінським указом, встановлює, скільки людей потрібно мобілізувати, а далі відповідальність за проведення мобілізації несуть губернатори. Військові комісари в регіонах, швидше за все, працюють на губернаторів, а не безпосередньо на міністерство оборони, вважають американські експерти. Цим вони й пояснюють невідповідність установок міноборони до реального стану справ у призовних комісіях.

Військові комісари діють так, ніби отримали наказ надавати перевагу доставці максимальної кількості людей до навчальних центрів, йдеться у звіті ISW. Шойгу стверджував, що мобілізація торкнеться лише тих, хто перебуває в запасі і вже мав бойовий досвід, проте військкоми не дотримуються цієї установки та проводять “хаотичну роздачу” повісток, пишуть експерти. На їхню думку, це свідчить про те, що військкоми зазнають сильного тиску з метою провести мобілізацію якнайшвидше.

У звіті ISW також згадується суботнє повідомлення про те, що заступник міністра оборони Дмитро Булгаков, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення, поступився кріслом генералу Михайлу Мізінцеву. Експерти вважають це ще однією ознакою того, що Володимир Путін, як і раніше, бачить системні проблеми в особистих недоліках представників керівництва міноборони. Мізинців командував військами на оперативно-тактичному рівні під час оточення українських військ у Маріуполі.


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