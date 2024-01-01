Політика

ISW закликає не сприймати рівень втрат РФ наразі як постійний

1 Січня 2024 12:45
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ISW

Війська РФ, зокрема, російські десантники, за повідомленнями, зазнають важких втрат в ході російських наступальних операції на «багатьох фронтах» – про це заявляє американський Інститут дослідження війни (ISW) у звіті за 31 грудня. Він посилається, зокрема, на заяви російського воєнкора та українського військового оглядача Костянтина Машовця.

«Високий рівень втрат, особливо серед таких підрозділів, як ВДВ, які вважалися елітою до 2022 року, значною мірою є відображенням того факту, що російське військове командування вирішило проводити одночасні наступальні операції вздовж усієї лінії фронту, часто віддаючи пріоритет незначним досягненням ціною непропорційних втрат», – йдеться в тексті.

ISW наводить дані міністерства оборони Великої Британії від 30 грудня, за якими «середньодобова кількість втрат росіян в Україні зросла майже на 300 протягом 2023 року». Автори звіту нагадують, що з жовтня 2023 року російські війська здійснили кілька хвиль масових механізованих і піхотних штурмів, щоб захопити Авдіївку, а також направили непідготовлені підрозділи десантників для відбиття українських наземних операцій на лівому березі Дніпра.

Водночас російське командування продовжує «приховану мобілізацію», і Інститут закликає не сприймати рівень втрат РФ наразі як постійний.

«Російське військове командування може змінити темп і ритм наступальних операцій або приділити час відновленню своїх сил для більш ефективних майбутніх наступальних операцій. Західні партнери України повинні остерігатися самозаспокоєння при оцінці російських втрат і операційних невдач в Україні, яке раніше спостерігав ISW», – застерігають дослідники.


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