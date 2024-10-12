ISW: Вікно можливостей для ліквідації українського прориву в Курську область закривається

Росіяни намагаються витіснити українські сили з Курської області до того, як погані погодні умови восени та на початку зими почнуть обмежувати маневр на полі бою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

“Українські офіційні особи раніше зазначали, що російські війська посилюють наступальні операції в Україні, зокрема механізовані наступальні операції, щоб скористатися сухою дорогою та місцевістю, перш ніж дощова сезонна погода спричинить багнюку. Цілком імовірно, що цей російський оперативний розрахунок також поширюється на російські зусилля повернути всю Курську область”, – припустили в ISW.

На думку аналітиків, російське командування стурбоване, що погані погодні умови восени та взимку сприятимуть позиційним боям у Курській області та дадуть українським силам більше часу, щоб закріпитися на своїх основних виступах та зміцнити існуючі позиції. Краще закріплені українські сили з більшими укріпленнями в Курській області, швидше за все, ще більше ускладнять зусилля Росії відтіснити українські сили через кордон. Росіяни можуть відчути, що вікно можливостей для ліквідації українського вторгнення в Курську область закривається з поточним рівнем живої сили та матеріальних засобів, які російські військові виділили для цих зусиль.

За інформацією від головкома Сирського, РФ передислокувала до Курської області близько 50 тисяч військовослужбовців з інших оперативних напрямків.

В ISW вважають, що російське військове командування, ймовірно, хоче швидко витіснити українські сили з Курської області, щоб вивільнити бойову міць для своїх пріоритетних наступальних операцій у Донецькій області.

РФ прагне швидко ліквідувати українське вторгнення в Курську область, передислокувати сили з Курської області в Донецьку та досягти своїх оперативних цілей — захопити Покровськ і ліквідувати ширший український виступ на заході Донецької області.