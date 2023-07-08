Політика

ISW: Україна досягла тактичних успіхів у районі Бахмута

8 Липня 2023 09:14
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ISW

Українські військові у п’ятницю, 7 липня, досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута та продовжили контрнаступальні операції як мінімум на трьох інших ділянках фронту, йдеться у щоденному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Український генштаб повідомляв про наступальні дії на північ і на південь від міста, а командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українські сили встановили контроль над втраченими позиціями в районі Бахмута. Українські військові також повідомляли про частковий успіх у районі Клещеївки за сім кілометрів від Бахмута.

Оборона російських сил на півдні України може бути крихкою, продовжують аналітики ISW. На це вказує розгортання майже всього російського Східного угруповання військ та широких підрозділів Південного військового округу на лінії фронту на півдні України, пояснюють аналітики.

У разі оперативного прориву ЗСУ російським військам на півдні України, ймовірно, доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без суттєвої підтримки оперативними резервами, зазначають експерти ISW. Відхід в умовах зіткнення з противником є вкрай складним військовим завданням, і неясно, чи зможуть російські сили успішно відійти зі своїх передових рубежів на інші підготовлені рубежі в хорошому стані, особливо якщо сили, що відходять, і сили, що стоять за ними в ешелоні, виснажені, підкреслюють аналітики


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