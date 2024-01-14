ISW: У найближчому оточенні Путіна спалахнула “кланова війна”

Нещодавнє відеозвернення сербського найманця, адресоване президенту Росії Володимиру Путіну, викликало дискусії про “кланову війну” в Кремлі та російському інформаційному просторі на тлі президентської кампанії в Росії. Про це в щоденному звіті пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Сербський снайпер Деян Беріч (також відомий як “Дека”), який воював на боці російських військ в Україні з початку російського вторгнення в 2014 році, займається вербуванням найманців у Сербії і є членом передвиборчого штабу Путіна, 8 січня опублікував відеозвернення, в якому звинуватив військове командування російського 119-го гвардійського повітряно-десантного полку (106-ї гвардійської дивізії ПДВ) у жорстокому поводженні з сербськими найманцями у складі загону “Вовки”.

Частини 119-го гвардійського полку ПДВ зараз діють на південному фланзі Бахмута в районі Кліщіївки. Берич стверджує, що командири 119-го полку ПДВ змусили сербських найманців вести штурм без достатньої кількості зброї, що змусило весь загін відмовитися від продовження атак і вимагати переведення до розташованих поблизу чеченських спецпідрозділів “Ахмат”.

Берич заявив, що російські військові і поліція оголосили сербських найманців дезертирами і військовими злочинцями, роззброїли їх, виштовхали з окопів і змусили зізнатися в тому, що вони були шпигунами.

Російське політичне інсайдерське джерело, яке регулярно обговорює конкретні деталі змін у російському політичному та військовому командуванні, стверджувало, що звернення Берича є прямим свідченням того, що серед деяких російських силовиків у найближчому оточенні Путіна спалахнула “кланова війна”.

Джерело стверджувало, що звернення Беріча, ймовірно, є частиною широко обговорюваних інформаційних атак на групу російських мілблогерів, які є незалежними і відкрито критикують Міністерство оборони Росії, і що ці інформаційні атаки є частиною організованої кампанії проти командирів ПДВ та їхніх покровителів. Джерело стверджує, що звернення Берича було частиною атаки у відповідь, яка здійснюється від імені відповідних “фракцій” секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева і міністра оборони Сергія Шойгу в Кремлі проти “фракції” Ігоря Сєчіна – “фактичного заступника” Путіна і генерального директора російської державної нафтової компанії “Роснефть”.

Джерело уточнило, що губернатор Тульської області Олексій Дюмін є активним членом “фракції” Сєчіна і покровителем 106-ї дивізії ПДВ, і оцінило публічний випад Берича проти командування 119-го полку ПДВ як спробу підірвати позиції Дюміна, командира 106-ї дивізії ПДВ генерал-майора Володимира Селіверстова, а також російських ПДВ і командувача угруповання військ генерал-полковника Михайла Теплінського.

Дюмін, Теплінський і Селіверстов раніше були причетні до ворожнечі з російським Міністерством оборони і були пов’язані з групою Вагнера та опозицією до Шойгу.

Джерело припускає, що “фракція” Сєчіна почала публічні нападки на “фракцію” Патрушева, посилюючи проблеми з постачанням російських яєць, з якими неадекватно впорався російський міністр сільського господарства Дмитро Патрушев, який також є сином Патрушева.

“Фракція” Шойгу також зіткнулася з подібними публічними нападками на свою нездатність впоратися з колапсом комунальної інфраструктури в Московській області та проблемами з фондом “Захисники Вітчизни”. Зокрема, нещодавно Путін непрямо розкритикував Дмитра Патрушева і Шойгу за їхні невдачі.

Джерело припустило, що “фракції” намагаються дискредитувати одна одну в очах Путіна, щоб забезпечити собі нові посади в Кремлі після президентських виборів.

Інше інсайдерське джерело стверджувало, що перший заступник Головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ) генерал-лейтенант Володимир Алексєєв схвалив звернення Берича, щоб привернути увагу Путіна до нестачі постачання в армії на тлі чуток про відставку Алексєєва.