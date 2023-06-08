ISW: Росіяни втратили першу лінію оборони на Херсонщині

Затоплення у Херсонській області, спричинені підривом Каховської гідроелектростанції, зруйнували багато укріплень першої лінії оборони росіян на лівому березі Дніпра.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Окупанти радіють руйнуванню греблі у контексті ускладнення просування ЗСУ у затопленому регіоні. Водночас самі вони втратили першу лінію оборони. Повінь сильно руйнує підготовлені військами РФ оборонні позиції на лівому березі річки Дніпро. Особливо це торкнулося позицій окупантів на першій лінії в Голій Пристані та Олешках, що показують знімки в ближньому інфрачервоному діапазоні (NIR), зроблені 7 червня о 4:00”, – йдеться у повідомленні.

Повінь зруйнувала багато їхніх польових укріплень на першій лінії. Окупанти мали намір використовувати їх для захисту від атак ЗСУ. Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя.

Війська РФ раніше використали ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на правобережжі Херсонської області. Росіяни не врахували наслідків перед руйнуванням греблі та були надто стурбовані українським контрнаступом. У Генштабі ЗСУ також стверджували, що російські військові підірвали внутрішні конструкції ГЕС, щоб пошкодити греблю і тим самим запобігти просуванню українських сил.