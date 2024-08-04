ISW: Путін не відмовився від планів передачі зброї хуситам

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному огляді зазначає, що, вочевидь, Кремль планував передати ракети та іншу військову техніку хуситам у Ємені, але дипломатичний тиск змусив його відмовитися від цього кроку.

На думку аналітиків інституту, наявність такого плану підкреслює зростаюче військове партнерство Москви та Тегерана і припускає, що Росія, ймовірно, прагне використовувати іранські проксі для опосередкованого протистояння із Заходом і в такий спосіб впливати на прийняті в західних столицях рішення.

Напередодні CNN повідомила, що американські чиновники та інші джерела, обізнані з питанням, заявили, що Росія готувалася поставити незазначені ракети та інше військове обладнання хуситам наприкінці липня 2024 року, але відмовилася від цього плану після дипломатичної роботи зі США та Саудівською Аравією. Джерела телеканалу не впевнені, що тиск Саудівської Аравії на Москву виявився ключовим у скасуванні потенційної передачі зброї, зазначає ISW.

Американські чиновники заявили, що Росія розглядала озброєння і консультування хуситів як захід у відповідь за деяке пом’якшення обмежень, накладених США на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. 6 червня Путін заявив, що як “симетричну відповідь” Росія надасть далекобійні засоби ураження незазначеним суб’єктам для нанесення ударів по Заходу.

Плани Росії щодо підтримки хуситів з метою непрямої конфронтації із Заходом і загрози подальшої ескалації, про які повідомлялося останнім часом, узгоджуються з низкою російських інформаційних і гібридних операцій, мета яких – спонукати Захід відмовитися від підтримки України через побоювання конфронтації з Росією, вважають аналітики ISW.

Готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів – частина поглиблення російсько-іранського військового співробітництва, що поглиблюється, і зростання залежності Росії від Ірану в галузі високоточної зброї та компонентів, зазначається в огляді.

“Поглиблення партнерства Росії з Іраном, імовірно, спонукає Росію розглянути можливість підтримки інших іранських проксі та використання цих груп в інших непрямих спробах загрожувати Заходу ескалацією, – зазначає ISW. – Зростаюча готовність Росії використовувати Іран і його проксі для непрямої конфронтації із Заходом не допоможе Росії представляти свою зовнішню політику на Близькому Сході як збалансовану і може ще більше ускладнити стосунки Росії з країнами, занепокоєними російсько-іранським співробітництвом”.