Політика

ISW: Путін хоче ПВК “Вагнер” без Пригожина

15 Липня 2023 09:03
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ISW

Риторика російського президента Володимира Путіна підтверджує, що він хоче зберегти ПВК “Вагнер” як бойову силу, але відокремити її від власника компанії Євгена Пригожина. Такий висновок міститься у черговому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Його аналітики нагадують, що на пряме запитання кореспондента газети “Комерсант” про майбутнє цієї ПВК як бойової одиниці Путін відреагував абсурдним твердженням, що в Росії немає приватних військових компаній. Це не співвідноситься з іншим твердженням Путіна, про те, що “Вагнер” отримав з бюджету РФ 80 млрд. рублів.

Водночас він підтвердив, що 29 червня зустрічався з Пригожиним та 35 командирами найманців, і повідомив, що запропонував бойовикам продовжувати службу під керівництвом командира з позивним “Седой”, який керував ними в останні 16 місяців.


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