ISW: Путін хоче ПВК “Вагнер” без Пригожина

Риторика російського президента Володимира Путіна підтверджує, що він хоче зберегти ПВК “Вагнер” як бойову силу, але відокремити її від власника компанії Євгена Пригожина. Такий висновок міститься у черговому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Його аналітики нагадують, що на пряме запитання кореспондента газети “Комерсант” про майбутнє цієї ПВК як бойової одиниці Путін відреагував абсурдним твердженням, що в Росії немає приватних військових компаній. Це не співвідноситься з іншим твердженням Путіна, про те, що “Вагнер” отримав з бюджету РФ 80 млрд. рублів.

Водночас він підтвердив, що 29 червня зустрічався з Пригожиним та 35 командирами найманців, і повідомив, що запропонував бойовикам продовжувати службу під керівництвом командира з позивним “Седой”, який керував ними в останні 16 місяців.