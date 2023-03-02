Політика

ISW: персонал МАГАТЕ опинився у “пастці” на ЗАЕС

2 Березня 2023 06:53
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ISW, заес

Російська окупаційна влада, можливо, намагається ще більше обмежити присутність Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції, щоб досягти визнання де-факто російського права власності на станцію. Про це пише у своєму новому зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).

10 лютого МАГАТЕ оголосило про перенесення запланованої ротації персоналу своєї місії на ЗАЕС із міркувань безпеки. 20 лютого голова організації Рафаель Гроссі заявив, що ситуація залишається “нестабільною”, а 28 лютого – що поблизу станції сталося 20 вибухів. Представник призначеної РФ “адміністрації” Запорізької області Володимир Рогов звинуватив західні спецслужби у порушенні порядку ротації місії МАГАТЕ з метою звинуватити Росію у перешкоджанні роботі організації.

У ISW вважають, що окупаційна влада спіймала персонал МАГАТЕ “в пастку”. Аналітики інституту також не виключають, що посилюючи загрози Запорізької АЕС, Росія може намагатися таким чином стримати потенційний контрнаступ ЗСУ на півдні України.


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ISW: персонал МАГАТЕ опинився у “пастці” на ЗАЕС
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