Політика

ISW: Передача системи “Орєшнік” Білорусі не збільшує ризик ударів по Україні
7 Грудня 2024 11:53
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ISW
Ілюстративне фото / Фото Der Spiegel

Передача Росією ракетної системи “Орєшнік” до Білорусі не створює негайної загрози ракетних ударів по Україні чи країнах НАТО. Таку думку висловив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 6 грудня.

Аналітики зазначають, що розгортання “Орєшніка” суттєво не змінює баланс сил, попри активне використання Кремлем ядерної риторики. Вони наголошують, що Росія вже має ядерну зброю на своїй території та в Калінінградській області, здатну вражати цілі як в Україні, так і в країнах НАТО.

На думку ISW, постійні заяви про “Орєшнік” з боку Москви не свідчать про появу нових можливостей для далекобійних ударів. Експерти також підкреслюють, що дії Росії, включаючи підписання договору про гарантії безпеки з Мінськом, є частиною зусиль з фактичної анексії Білорусі.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що розміщення “Орєшніка” на білоруській території можливе лише у другій половині 2025 року. Водночас Олександр Лукашенко прагне зберегти контроль над російською зброєю, розміщеною в Білорусі. Однак, як зауважують аналітики, подібні спроби Мінська в минулому зазнавали невдачі.

Нагадаємо, що “Орєшнік” є однією з новітніх систем середньої дальності, яка активно використовується в ядерній риториці Кремля.


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