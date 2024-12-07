ISW: Передача системи “Орєшнік” Білорусі не збільшує ризик ударів по Україні

Передача Росією ракетної системи “Орєшнік” до Білорусі не створює негайної загрози ракетних ударів по Україні чи країнах НАТО. Таку думку висловив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 6 грудня.

Аналітики зазначають, що розгортання “Орєшніка” суттєво не змінює баланс сил, попри активне використання Кремлем ядерної риторики. Вони наголошують, що Росія вже має ядерну зброю на своїй території та в Калінінградській області, здатну вражати цілі як в Україні, так і в країнах НАТО.

На думку ISW, постійні заяви про “Орєшнік” з боку Москви не свідчать про появу нових можливостей для далекобійних ударів. Експерти також підкреслюють, що дії Росії, включаючи підписання договору про гарантії безпеки з Мінськом, є частиною зусиль з фактичної анексії Білорусі.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що розміщення “Орєшніка” на білоруській території можливе лише у другій половині 2025 року. Водночас Олександр Лукашенко прагне зберегти контроль над російською зброєю, розміщеною в Білорусі. Однак, як зауважують аналітики, подібні спроби Мінська в минулому зазнавали невдачі.

Нагадаємо, що “Орєшнік” є однією з новітніх систем середньої дальності, яка активно використовується в ядерній риториці Кремля.