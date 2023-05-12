ISW: Небезпека оточення захисників Бахмута, можливо, минула

Розгортання недостатньо боєздатних сил на флангах навколо Бахмута означає, що російське Міністерство оборони значною мірою відмовилося від сподівань оточити там значну кількість українських військових, пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російське відомство, ймовірно, почало ширшу депріоритизацію зусиль на бахмутському напрямку до січня 2023 року, що, ймовірно, спонукало засновника ПВК “Вагнер” Євгенія Пригожина активізувати зусилля в Соледарі-Бахмуті в січні і публічно поскаржитися на відсутність підтримки зусиль з боку Міноборони.

У березні та квітні Міноборони Росії ненадовго виділило більше ресурсів на бахмутську ділянку фронту, направивши в район танки Т-90, сили ВДВ та мобілізованих резервістів.

Пригожин заявив 24 квітня, що військове відомство розгорнуло лише нерегулярні та деградуючі підрозділи для утримання флангів Бахмута, і нездатність цих підрозділів виконати навіть це обмежене завдання вказує на те, що російські фланги в Бахмуті та на інших аналогічних ділянках фронту, ймовірно, вразливі для українських контратак.

Розподіл сил у поєднанні із змінами у геометрії бойового простору також передбачає, що небезпека оточення Росією значних українських сил у Бахмуті, можливо, минула.

Сили ПВК “Вагнер”, ймовірно, продовжать проводити фронтальні атаки в Бахмуті, що дозволить українським силам провести організований відхід, а не зіткнутися з великомасштабним оточенням, робить висновок ISW.

Тим часом учора ввечері МО РФ прокоментувало численні повідомлення про прорив російської оборони на кількох ділянках фронту, які поширювалися у провоєнних телеграм-каналах.

“Заяви, поширені окремими телеграм-каналами про “прориви оборони”, що мали місце, на різних ділянках лінії бойового зіткнення, не відповідають дійсності”, – сказано в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі відомства.

Після цього військові наводять список напрямків, на яких, як стверджує міноборони, або немає активних бойових дій, або успішно воюють російські війська.

Раніше засновник ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин говорив, що Збройні сили України прорвали оборону на флангах біля Бахмута. Ці відомості також підтверджували українські військові.

Однак в останньому повідомленні Міноборони Росії про ситуацію в Бахмуті сказано, що “на Донецькому напрямку припинено три спроби противника провести розвідку боєм, а також успішно відбито вісім атак ЗСУ на позиції російських військ”. “Штурмовими загонами продовжується звільнення західної частини Артемівська (так російська влада називає Бахмут) за підтримки авіації та артилерії”.

Про роль та дії ПВК “Вагнер” у повідомленні Міноборони згадок немає.