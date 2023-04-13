ISW: Націоналістична спільнота “продовжує прославляти звірства”

Російська націоналістична спільнота продовжує «прославляти звірства і виступати за зростання жорстокості», заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW), коментуючи реакцію російських військових блогерів на поширене у соцмережах відео, на якому російський солдат відрізає голову українському військовополоненому.

«Telegram-канал, афілійований з ПВК «Вагнер», намагався виправдати обезголовлення, стверджуючи, що обидві сторони вдаються до жорстоких дій, і заявив, що це обезголовлення не буде останньою насильницькою стратою під час війни. Канал стверджував, що бути звинуваченим у жорстокості під час війни – це все одно, що отримати штраф за перевищення швидкості під час автомобільних перегонів – це ж твердження було використане під час обговорення двох попередніх відео страт «Вагнера», – йдеться у звіті.

«Тривале використання російськими військами такої насильницької тактики та її підтримка в російському інформаційному просторі підриває професіоналізм і дисципліну в російській армії», – додають аналітики.

Відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий, з’явилося у соцмережах увечері 11 квітня. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо.

Після оприлюднення відео Служба безпеки України почала розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

У Кремлі назвали поширені кадри «жахливими», але додали, що «потрібно перевірити достовірність цієї зйомки».

Американський телеканал CNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій, зокрема одне з них нещодавно, ймовірно, біля Бахмута.

Згідно з Женевською конвенцією, страти або жорстоке поводження з військовополоненими є воєнними злочинами.