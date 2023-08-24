ISW: ліквідація Пригожина є спробою Путіна відновити своє домінування та помститися за приниження

В американському Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що «майже напевно» вбивство власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина було виконане за наказом глави РФ Володимира Путіна. Так він, можливо, хотів помститися за спробу заколоту.

Про це йдеться в повідомленні ISW.

Аналітики кажуть, що такі дії, ймовірно, є публічною спробою Путіна відновити своє домінування та помстою за приниження, яке завдав президентові та російському Міноборони заколот «вагнерівців» наприкінці червня.

В ISW відзначили, що приблизно в той час, як упав літак Пригожина, Путін відвідав публічний телевізійний концерт на честь 80-ї річниці Курської битви. Минуло рівно два місяці з початку заколоту Пригожина, під час якого «вагнерівці» збили кілька російських вертольотів і вбили щонайменше 13 військовослужбовців.

«Рішення використати російську протиповітряну оборону як метод убивства Пригожина дозволило російському Міноборони безпосередньо помститися за той день, який став одним із найбільш смертоносних днів для російської авіації з початку повномасштабного вторгнення», — кажуть в ISW.

Аналітики додають, що Путін зазнав значного приниження за те, що не зміг зупинити марш «вагнерівців» на Москву й був змушений покладатися на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко.

Цілком імовірно, що Путін чекав відповідних умов, щоб нарешті помститися Пригожину, не показуючи імпульсивності чи надмірної реакції, вважають в Інституті вивчення війни.

«Путіну потрібно було показово помститися Пригожину не лише для того, щоб довести, що він не є слабким лідером, але й для того, щоб підтримати своїх військових, які в очах багатьох росіян не бачили справедливості щодо подій 24 червня», — резюмували аналітики.

В ISW вважають, що російське міністерство оборони та кремль почали знищувати ПВК «Вагнер» і послаблювати авторитет Пригожина одразу після заколоту — і вбивство вищого керівництва «Вагнера», ймовірно, було останнім кроком до ліквідації її як незалежної організації.

Імовірно, Пригожин намагався протистояти знищенню свого ПВК. Він їздив до Африки, мабуть, у надії забезпечити для «вагнерівців» подальші місії, незалежні від російської влади.

Аналітики припускають, що Путін, можливо, дійшов висновку, що достатньо «відокремив» пригожина від ПВК «Вагнер» і тепер міг убити його, не перетворюючи на «мученика» для решти «вагнерівців».

З іншого боку, на думку аналітиків ISW, Путін міг вирішити, що Пригожин перетнув заздалегідь установлену червону лінію, намагаючись зберегти доступ «вагнерівців» до операцій в Африці.