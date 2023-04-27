ISW: Кремль продовжує заходи щодо посилення внутрішніх репресій

Рада Федерації РФ схвалила три законопроекти, які передбачають позбавлення російського громадянства за дискредитацію збройних сил і дії, що загрожують національній безпеці, довічне ув’язнення за державну зраду та п’ятирічні терміни ув’язнення для тих, хто просуває рішення міжнародних організацій, в яких Росія не бере участі.

Кремль створює численні умови для внутрішніх репресій, щоб дати російським чиновникам карт-бланш на переслідування будь-кого, хто, на їхню думку, виступає проти війни в Україні. Суворі покарання, передбачені цими законами, спрямовані на розвиток поширеної самоцензури серед російського населення.

За оцінкою ISW, ФСБ проводить масштабну реорганізацію внутрішніх органів безпеки, і російська влада може використовувати нові закони для підтримки цих зусиль.