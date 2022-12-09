Політика

ISW: Армія РФ має намір посилити свою активність під Сватово

9 Грудня 2022 06:50
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ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні про стан справ на фронті повідомляє про активні позиційні бої в Донецькій та Луганській областях, під час яких жодна зі сторін поки не може досягти переконливого успіху.

Як повідомляють експерти, 8 грудня російська армія направила підкріплення на свої позиції в районі міста Сватове на Луганщині, контроль над яким намагаються взяти ЗСУ, і спробувала провести там контрнаступ. Однак із посиланням на українських військових ISW зазначає, що контрнаступ був відбито.

У зв’язку із ситуацією в цьому районі Інститут вивчення війни нагадує про свої прогнози про те, що армія РФ має намір посилити свою активність під Сватовим, щоб попередити очікуваний наступ українських військових.

Протягом четверга російські військові також збільшили темп контратак біля окупованого ними міста Кремінна, яке розташоване ближче до Лисичанська та Сєвєродонецька. До Кремінної намагаються просуватися ЗСУ – і армія РФ їм протидіє.

Українські військові кажуть, що тут було відбито кілька атак, а російське міноборони повідомляє про свої наступальні дії у напрямі Лимана. ISW цитує одного з російських військових блогерів, за словами якого армія РФ досягає під Кремінною незначних успіхів, але не може просунутися вглиб українських позицій.

Місцем найзапекліших боїв залишається Бахмут Донецької області, де російська армія активно атакує. Проте Генеральний штаб ЗСУ заявив, що українські військові зуміли відобразити настання армії РФ близько семи населених пунктів. При цьому російські джерела стверджують, що ЗСУ, у свою чергу, контратакували близько п’яти населених пунктів біля Бахмута, але ці спроби було відбито.


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