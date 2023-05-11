Політика

ISW: 72-й бригаді не вперше “натовкли пику” в Україні

11 Травня 2023 06:57
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ISW

Українські сили провели успішні контратаки навколо Бахмута 9 травня і досягли незначного поступу, пишуть у черговому зведенні експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Українські джерела також заявили, що знищили дві роти 72-ї мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу під Бахмутом і просунулися на 2,6 км вздовж трикілометрової лінії фронту у цьому районі.

Повсюдні проблеми з російським бойовим потенціалом, що посилюються затяжним наступом у районі Бахмута, ймовірно, значно обмежують здатність російських сил у цьому районі захищатись від локальних українських контратак, пише ISW.

72-а окрема мотострілецька бригада РФ сама собою є уособленням багатьох проблем, з якими регулярно стикаються російські військові, зазначають аналітики. Вона формується в Оренбурзькій області у складі 3-го армійського корпусу, що складається переважно з добровольчих батальйонів.

У вересні 2022 року повідомлялося, що 3-й армійський корпус було розгорнуто в Харківській області, і в результаті контрнаступу українських військ було знищено складові частини корпусу, включаючи, ймовірно, і 72-ту мотострілецьку бригаду.

Українські ЗМІ припустили, що уцілілі елементи бригади могли бути перекинуті до Миколаївської області, де вони знову зазнали втрат під час контрнаступу України у жовтні 2022 року.

ISW не може підтвердити, куди було перекинуто 72-у бригаду після виведення російських військ з правого берега Дніпра, але цілком імовірно, що ті частини бригади, які нещодавно були перекинуті в район Бахмута, діють не на повну силу.

Напрямок російським військовим командуванням елементів формування, яке зазнало двох поразок поспіль, у район Бахмута разом із вже ослабленими підрозділами ПВК “Вагнер”, ймовірно, надає українським силам можливості для обмежених контратак.

Проблеми з виведенням виснажених сил на вісь Бахмута, поряд із очевидними збоями в командуванні та управлінні, заважають російським військам у цьому районі проводити надійні оборонні операції, роблять висновок експерти.


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