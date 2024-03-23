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Іспанія призупиняє роботу Telegram

23 Березня 2024 18:26
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Telegram, Іспанія
Логотип Telegram на тлі клавіатури / Колаж Reuters

Високий суд Іспанії ухвалив призупинити роботу додатка для обміну повідомленнями Telegram у країні у зв’язку зі скаргами місцевих медіакомпаній Mediaset, Atresmedia і Movistar Plus на те, що додаток дає змогу користувачам завантажувати аудіовізуальний контент без авторського дозволу. Про це повідомило агентству Reuters джерело в суді. Зазначається, що використання Telegram в Іспанії буде тимчасово призупинено з 25 березня.

Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги месенджера на території країни на час розслідування претензій. За словами джерела в суді, блокування послуг Telegram буде покладено на операторів мобільного зв’язку. Як довго триватиме розслідування, не уточнюється.

За даними місцевого антимонопольного органу CNMC, Telegram посідає четверте місце серед найбільш використовуваних сервісів обміну повідомленнями в Іспанії. Ним користувалися майже 19 відсотків іспанців, опитаних CNMC.


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