Спорт

Іспанія, Португалія і Україна подають спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

5 Жовтня 2022 15:51
20
футбол, мундіаль

Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку.

“Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому дана ініціатива спрямовано на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу.

Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом”, – йдеться у повідомленні.

Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони.

Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА.

“Ми віримо, що футбольна сім’я всього світу підхопить та підтримає дану ініціативу.

Ласкаво просимо, Україно, до заявки на Чемпіонат Світу-2030!” — йдеться у спільному прес-релізі учасників.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
усі думки
ТОП-новини
5 Жовтня 2022 17:56
43

Путін доручив вкрасти ЗАЕС
5 Жовтня 2022 17:44
18

Іранські дрони можуть долати до тисячі кілометрів – експерти
5 Жовтня 2022 17:18
32

Україні важливо відсунути росіян від Херсона до зими, вважають на Заході
5 Жовтня 2022 15:51
20

Іспанія, Португалія і Україна подають спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу
5 Жовтня 2022 15:35
78

Народному депутату Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді
Останні новини
усі новини