Іспанія, Португалія і Україна подають спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку.

“Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому дана ініціатива спрямовано на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу.

Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом”, – йдеться у повідомленні.

Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони.

Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА.

“Ми віримо, що футбольна сім’я всього світу підхопить та підтримає дану ініціативу.

Ласкаво просимо, Україно, до заявки на Чемпіонат Світу-2030!” — йдеться у спільному прес-релізі учасників.