Політика

Іспанія надасть Україні новий пакет допомоги з засобами ППО та боэприпасами, – Зеленський

5 Жовтня 2023 13:47
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зброя, Іспанія

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, у ході якої вони обговорили новий пакет допомоги нашій державі.

“Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення”, – написав президент України.

Зеленський та Санчес обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.

Лідер України подякував Санчесу та всьому іспанському суспільству за підтримку й чітке засудження російської агресії.


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