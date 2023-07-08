Іспанія, Британія та Канада не підтримали рішення США про касетні боєприпаси для України

Британський прем’єр Ріші Сунак заявив, що Лондон серед тих, хто підписав конвенцію, яка “не заохочує” застосування таких снарядів. “Ми продовжуватимемо робити свій внесок у підтримку України проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки, а також нещодавно – далекобійну зброю”, – підкреслив Сунак в інтерв’ю Sky News.

Глава іспанського Міноборони Маргарита Роблес підкреслила у спілкуванні з журналістами в Мадриді, що Іспанія “за жодних обставин” не постачатиме “певні види озброєнь і бомб”. “Ні – касетним снарядам і так – допомоги для законної оборони України”, – сказала вона.

Канада також негативно сприйняла рішення США постачати касетні боєприпаси Україні. “Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів і прагнемо покласти край їхньому впливу на цивільне населення – особливо на дітей”, – йдеться у заяві канадської влади.

Тим часом стало відомо, що ймовірність відмови в детонації касетних боєприпасів, які США мають намір поставити Україні, перевищує 14%. Як пише The New York Times, це створює додаткові ризики для мирного населення.

Пентагон раніше заявляв, що передасть Києву боєприпаси з рівнем відмови не вищим за 2,35%.