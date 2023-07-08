Політика

Іспанія, Британія та Канада не підтримали рішення США про касетні боєприпаси для України

8 Липня 2023 19:21
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зброя

Британський прем’єр Ріші Сунак заявив, що Лондон серед тих, хто підписав конвенцію, яка “не заохочує” застосування таких снарядів. “Ми продовжуватимемо робити свій внесок у підтримку України проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки, а також нещодавно – далекобійну зброю”, – підкреслив Сунак в інтерв’ю Sky News.

Глава іспанського Міноборони Маргарита Роблес підкреслила у спілкуванні з журналістами в Мадриді, що Іспанія “за жодних обставин” не постачатиме “певні види озброєнь і бомб”. “Ні – касетним снарядам і так – допомоги для законної оборони України”, – сказала вона.

Канада також негативно сприйняла рішення США постачати касетні боєприпаси Україні. “Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів і прагнемо покласти край їхньому впливу на цивільне населення – особливо на дітей”, – йдеться у заяві канадської влади.

Тим часом стало відомо, що ймовірність відмови в детонації касетних боєприпасів, які США мають намір поставити Україні, перевищує 14%. Як пише The New York Times, це створює додаткові ризики для мирного населення.

Пентагон раніше заявляв, що передасть Києву боєприпаси з рівнем відмови не вищим за 2,35%.


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