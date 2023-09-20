Іспанія анонсувала передачу Україні нового пакету військової та гуманітарної допомоги

Глава Міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала новий пакет військової та гуманітарної допомоги Україні.

Про це вона заявила під час 15-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Німеччині.

«Роблес анонсувала нові поставки військової та гуманітарної допомоги Києву та підтвердила прихильність Іспанії до допомоги Україні», – йдеться в повідомленні.

Вона підкреслила, що цього року Іспанія подвоїть кількість українських військових, які проходитимуть навчання на її території.

Глава Міноборони поінформувала колег про стан поставок Іспанією техніки Україні, відзначивши анонсовану передачу нових броньованих транспортних машин, надувних командних суден, а також різного обладнання, пускових установок і ракет для протиповітряної та протикорабельної оборони, спеціальних вантажівок для роботи з цими системами, а також машин швидкої допомоги.

Кількість техніки та її найменування у Міноборони Іспанії не назвали.

Крім того, для підтримки роботи госпіталю Role 2+, переданого у серпні, Іспанія відправила значну партію медичних матеріалів.

Роблес також відзначила суттєвий прогрес у підготовці українського персоналу на території Іспанії в рамках місії EUMAM Ukraine та під координацією навчального центру Толедо.

Урядовець нагадала також про внесок іспанських військових госпіталів у лікування українських бійців, де нині 77 важкопоранених з ампутаціями вже отримали необхідну допомогу та протези.

Роблес у промові запевнила, що українські Збройні сили можуть розраховувати на постійну підтримку з боку Іспанії.