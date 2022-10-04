Іран заявив, що не передавав Росії своїх безпілотників

Іран заявив, що підтримує територіальну цілісність України, але при цьому поклав відповідальність за війну в країні на США і НАТО.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ставлення Ірану до так званих “референдумів”, проведених на окупованих Росією територіях України, представник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заявив, що “Іран наголошує на необхідності повного дотримання принципу територіальної цілісності країн як фундаментального правила міжнародного права та статуту ООН” .

“На жаль, руйнівне полум’я війни в Україні, роздуте провокаційними діями НАТО та ініційоване Сполученими Штатами, все ще вирує, і зусилля, спрямовані на зниження напруги, поки не принесли результатів через дії певних сторін, які мають власні інтереси у продовженні кризи та протистояння” – цитує прес-секретаря МЗС Ірану офіційний сайт відомства.

Представник іранського МЗС також заявив, що Іран не передавав Росії своїх безпілотників.

“Ісламська республіка Іран вважає повідомлення про постачання дронів до Росії для використання у війні в Україні безпідставними”, – заявив Нассер Канаані, відповідаючи на запитання журналістів. – З самого початку конфлікту ми проголошували принципову та чітку позицію активного нейтралітету та протидії війні та говорили про необхідність політичного та ненасильницького вирішення розбіжностей між двома сторонами”.

Канаані також заявив, що його країна готова сприяти налагодженню діалогу між Україною та Росією.

За останні кілька тижнів в Україні було збито понад десяток безпілотників “Герань-2”. За уламками в них знайшли схожість із іранським дроном-камікадзе “Шахед-136”.

За допомогою цих безпілотників було завдано значної шкоди військовій та цивільній інфраструктурі України, є загиблі серед мирних жителів.

У відповідь на постачання іранських озброєнь Росії Україна позбавила посла Ірану акредитації та скоротила кількість диппрацівників у іранському посольстві.