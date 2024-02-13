Суспільство

Іран провів випробування балістичної ракети морського базування

13 Лютого 2024 08:50
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іран
Прапор Ірану / Getty Images

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану вперше здійснив пуск балістичної ракети великої дальності корабельного базування.

Про це повідомив командувач сил КВІР Хоссейн Саламі, пише іранське агентство IRNA, передає Суспільне.

Саламі зазначив, що успішне випробування значно підвищило боєздатність КВІР.

“Балістична ракета великої дальності була успішно запущена з військового корабля під час спільної роботи повітряно-космічних сил КВІР і ВМС КВІР”, — заявив Хоссейн Саламі.

Він зазначив, що з урахуванням такого озброєння Корпус вартових Ісламської революції зможуть вражати “будь-які цілі в різних районах світу”.

Зазначається, що останніми роками Іран розширив свою ракетну програму, намагаючись покращити силу стримування загроз, з якими він стикається в регіоні та в усьому світі.


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