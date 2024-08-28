Політика

Іран готовий відновити переговори із Америкою щодо ядерної програми
28 Серпня 2024 11:20
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іран, сша
Прапор Ірану / Depositphotos

Влада Ірану повідомила про готовність відновити переговори із Сполученими Штатами щодо питання іранської ядерної програми.

Про це пише АР.

Зазначається, що зауваження аятоли Алі Хаменеї встановили чіткі червоні лінії для будь-яких переговорів, які можуть відбутися за уряду президента-реформатора Масуда Пезешкіана, і оновили його попередження про те, що Вашингтону не варто довіряти.

“Це не означає, що ми не можемо взаємодіяти з тим самим ворогом у певних ситуаціях. У цьому немає нічого страшного, але не покладайте на них надії”, — сказав Хаменеї.

Аятола, який має останнє слово в усіх державних справах, також попередив кабінет Пезешкіана: “Не довіряйте ворогові”.

Агентство зазначає, що Хаменеї час від часу закликав до переговорів з Вашингтоном, але відмовився від них після того, як тодішній президент Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів США з угоди.

Останніми роками між Іраном і США велися непрямі переговори за посередництва Оману та Катару, двох близькосхідних партнерів США, коли справа доходить до Ірану. Заява Хаменеї пролунала через день після візиту прем’єр-міністра Катару в країну.

У Держдепі США заявили, що будуть судити про керівництво Ірану за їхніми діями, а не за словами.

“Ми давно говорили, що, зрештою, розглядаємо дипломатію як найкращий спосіб досягти ефективного, сталого рішення щодо ядерної програми Ірану. Однак зараз ми далекі від чогось подібного, враховуючи ескалацію Іраном у всіх сферах, включаючи його ядерну ескалацію та відмову співпрацювати з МАГАТЕ”, — йдеться в повідомленні.

У Держдепі зазначили, що якщо Іран хоче продемонструвати серйозність або новий підхід, він повинен “припинити ядерну ескалацію та почати значущу співпрацю з МАГАТЕ”.


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