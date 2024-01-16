Іран атакував територію Пакистану ракетами та дронами

У вівторок, 16 січня, стало відомо, що Іран завдав удару по базах сунітського угруповання Джейш аль-Адль на території Пакистану.

Про це повідомляє Reuters.

Детальних подробиць поки не відомо. Наприкінці 2023 року Джейш аль-Адль взяв на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в районі кордону Ірану та Пакистану. Тоді загинули щонайменше 11 поліціянтів.

Вже сьогодні, 16 січня, Іран обстріляв бази на території Пакистану.

“Ці бази були вражені та знищені ракетами та безпілотниками”, – повідомили іранські державні ЗМІ.