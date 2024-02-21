Інженерні війська будують фортифікаційні споруди цілодобово, – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних Сил України показали процес будівництва оборонних споруд на різних ділянках та запевнили, що роботи тривають цілодобово.

Військові заявляють, що інженерні війська працюють сім днів на тиждень, а всі можливі ресурси застосовуються на повну потужність.

Процес будівництва оборонних споруд / Фото: Генштаб ЗСУ

“Це означає максимальне використання технічних знань, матеріальних ресурсів та робочої сили для ефективного зміцнення оборонних позицій. Руками та металом ми створюємо непробивні бар’єри, що стоять між нашими військами та окупантами”, – заявили в ГШ.

У повідомленні йдеться, що зводяться поглиблені окопи та мінні поля.

“Ми риємо землю і заливаємо бетон, щоб забезпечити нашим воїнам найкращий захист”, – наголосили ЗСУ.