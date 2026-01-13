У Німеччині висунули обвинувачення українцям у справі про “вибухові посилки” рф

У Німеччині прокуратура висунула обвинувачення двом громадянам України у справі про ймовірну змову з російськими спецслужбами, спрямовану на підрив посилок під час їх транспортування територією Європи. Про це у вівторок повідомили німецькі прокурори.

Як пише Reuters, слідство вважає, що фігуранти діяли в інтересах російських розвідувальних структур. Справу пов’язують із серією інцидентів 2024 року, коли на європейських логістичних об’єктах вибухали посилки, що, за оцінками служб безпеки, свідчить про зростання загрози гібридних атак з боку Росії після її вторгнення в Україну. Москва будь-яку причетність заперечує.

За даними прокуратури, у березні 2025 року підозрювані, яких за німецьким законодавством про захист персональних даних ідентифікують лише як Данііл Б. та Владислав Т., за вказівками посередників російської розвідки з Маріуполя відправили з Кельна до України дві посилки з GPS-трекерами. Метою було вивчення логістичних маршрутів для подальшого пересилання пакунків із запалювальними пристроями, які мали б займатися на території Німеччини або інших країн Європи під час транспортування до неокупованих Росією регіонів України.

Данііл Б. і Владислав Т. були затримані в Німеччині у травні та залишаються під вартою. Ще один фігурант, Євген Б., якого переслідують у межах окремого провадження, був затриманий у Швейцарії та екстрадований до Німеччини 23 грудня. Очікується, що обвинувачення йому буде висунуто найближчим часом.