Російський дрон вдарив по спортивному об’єкту в Харкові: постраждала 16-річна дівчина

Увечері 13 січня російські війська завдали удару бойовим безпілотником по Слобідському району Харкова. Спочатку повідомлялося, що обійшлося без постраждалих, однак згодом стало відомо про поранення дитини.

Про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що удару завдав ворожий дрон типу «Молнія». Під обстріл потрапив спортивний об’єкт у Слобідському районі, на момент перших повідомлень інформації про постраждалих не було.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив факт удару БпЛА та повідомив, що внаслідок обстрілу постраждала 16-річна дівчина. Її госпіталізували, стан оцінюється як стабільний, медики надають необхідну допомогу.

