Розтрата майже 4 млн грн на оздоровленні дітей: на Львівщині розкрили схему за участі посадовців міської ради

На Львівщині правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа майже 4 млн грн бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт дитячого оздоровчого табору. Підозри отримали колишні та чинні посадовці Львівської міськради, а також керівник підрядної організації.

Ремонт «на папері»: на Львівщині розкрили схему з розкрадання бюджетних коштів для дитячого табору / Фото: Нацполіція

Як повідомляють Львівська обласна прокуратура та Національна поліція України, у лютому 2025 року з бюджету Львова були виділені кошти на ремонт спальних приміщень комунального закладу оздоровлення та відпочинку для дітей із вразливих соціальних груп, внутрішньо переміщених осіб та талановитої молоді, розташованого у Стрийському районі. Загальна вартість укладених договорів становила 11,6 млн грн.

За даними слідства, учасники схеми внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо обсягів ремонту та завищили вартість будівельних матеріалів. Фактичні роботи або імітувалися, або виконувалися частково, після чого кошти перераховувалися підряднику та розподілялися між фігурантами.

До складу організованої групи входили колишній начальник одного з районних відділів освіти, екскерівник дитячого табору, директор товариства-підрядника та економіст — провідний спеціаліст одного з управлінь Львівської міської ради. Ролі між ними були чітко розподілені: від організації та координації до фальсифікації документів і фінансового супроводу.

Усім чотирьом оголосили підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем. Директору підрядної організації та колишньому керівнику табору також інкримінують службове підроблення за ч. 1 ст. 366 КК України. Підозрюваних затримали у процесуальному порядку.

За рішенням суду трьом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави по 3,8 млн грн кожному, ще одному — нічний домашній арешт. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.