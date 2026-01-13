Стали відомі імена загиблих працівників терміналу “Нової пошти” в Харкові

У ніч на 13 січня 2026 року внаслідок прицільного ракетного удару по терміналу в Харків загинули четверо працівників компанії Нова пошта. Про це повідомили в компанії.

Зазначається, що під час атаки загинули Віктор Пархоменко, 37 років, Тарас Вовк, 34 роки, Євгеній Єрмаков, 39 років, та Дмитро Захаров, 23 роки. У компанії наголосили, що це непоправна втрата для всієї команди.

«Нова пошта» висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблих та вшанувала пам’ять колег, яких назавжди збережуть у серцях колективу.

