Провідник поїзда намагався незаконно вивезти до ЄС понад 1500 пачок сигарет

У залізничному пункті пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею правоохоронці виявили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Європейського Союзу. У вентиляційній шахті купе провідника пасажирського потяга знайшли понад 1500 пачок сигарет.

Службовий собака допоміг викрити контрабанду понад 1500 пачок сигарет / Фото: ДМСУ

Про це повідомила Державна митна служба України. За інформацією відомства, контрабанду викрили після спрацювання службового собаки та з використанням спеціальної техніки під час спільного огляду волинських митників і прикордонників.

За фактом порушення митних правил складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Тютюнові вироби вилучили. Законодавство передбачає штраф у розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів правопорушення з конфіскацією товару або без неї — за рішенням суду.

Реклама

Реклама

Крім того, сигарети переміщувалися без марок акцизного збору України. У зв’язку з цим до Бюро економічної безпеки у Волинській області направили повідомлення про правопорушення з ознаками злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 204 Кримінального кодексу України.