Під час нічного обстрілу Одеси пошкоджено будівлю консульства Польщі

Унаслідок нічної російської атаки на Одесу було пошкоджено будівлю польського консульства. Співробітники дипломатичної установи не постраждали.

Про це повідомив речник Міністерство закордонних справ Польщі Мацей Вевюр. Він назвав обстріл черговим актом російського терору та висловив повагу працівникам польського МЗС, які продовжують працювати в Україні.

За інформацією Одеської ОВА, у ніч на 13 січня місто зазнало інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Унаслідок удару постраждали шість людей.

Також повідомляється про пошкодження енергетичних об’єктів, багатоквартирних житлових будинків і об’єктів соціальної інфраструктури. Серед них — лікарня, дитячий садок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр та приватний транспорт.