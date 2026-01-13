Передчасно народжена з вагою 650 г: на Волині немовля після складного лікування поїхало додому

У Волинській області після трьох місяців інтенсивного лікування та виходжування з лікарні виписали дівчинку Злату, яка народилася передчасно — на 31 тижні вагітності з масою тіла лише 650 грамів.

Про це повідомило Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства.

Дитина з’явилася на світ 20 жовтня шляхом ургентного кесаревого розтину через затримку внутрішньоутробного розвитку. Після народження Злата перебувала у реанімації новонароджених протягом трьох тижнів у важкому стані. Як розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Тетяна Загребельна, дівчинка мала тяжку дихальну недостатність, потребувала високочастотної штучної вентиляції легень і введення сурфактанта. До лікування залучали мультидисциплінарну команду лікарів.

Після стабілізації стану на 21-шу добу життя, коли вага дитини досягла 860 грамів, її перевели до відділення неонатології, де Злата перебувала ще два місяці. Завідувачка відділення Тетяна Кощій повідомила, що через незрілість легеневої тканини у дитини розвинулася бронхолегенева дисплазія, тож вона тривалий час потребувала кисневої терапії та спеціального вигодовування.

Нині Злата важить 2500 грамів, самостійно їсть і стабільно набирає вагу. Разом із батьками вона вирушила додому — у село Смолигів Торчинської громади. Мама дівчинки Наталія Оліщук подякувала лікарям, які брали участь у лікуванні дитини.

Під час виписки генеральна директорка медичного об’єднання Ірина Горавська наголосила, що всі передчасно народжені діти потребують подальшого нагляду та реабілітації й до трьох років перебувають під спостереженням фахівців Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.